CHP'de Ankara için yeni bir isim gündeme geldi

CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara adayının Mansur Yavaş olması beklenirken, son olarak Sinan Aygün isminin gündeme geldiği ileri sürüldü.

CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara adayının Mansur Yavaş olması beklenirken, gündeme yeni isimler de gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “'Mansur kesin aday' demiştim ama iki gündür 'Mansur bıkkınlığı' diye bir bıkkınlık oluşmuş CHP’de... Nedenini az çok tahmin edebilirsiniz. İşte bu bıkkınlık nedeniyle... Yeni isimler arıyormuş CHP" derken, "Ortaya atılan son isim ise Sinan Aygün... 'FETÖ’nün zulmüne maruz kaldı, Ergenekon’dan içeride yattı, Ankara Ticaret Odası’nda yıllarca başkanlık yaptı, tanınırlığı yüksek, CHP’den milletvekili oldu, her kesimle arası iyi, sağdan oy alabilecek potansiyeli var' falan denilerek... Ankara belediye başkanlığı için Sinan Aygün ismi üzerinde duruluyormuş" ifadelerini kullandı.