CHP'de 'Altan Tan' iddiası

İlhan Cihaner, Zeynep Altıok Akatlı, Musa Çam, Şenal Sarıhan, Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Mustafa Balbay, Tur Yıldız Biçer, Fikri Sağlar ve Gaye Usluer gibi isimleri 24 Haziran seçimlerinde liste dışı bırakan CHP'nin Abdüllatif Şener'i aday göstermesi dikkat çekerken, HDP'den bugün istifa ederek Saadet Partisi'ne geçecek Altan Tan'ın da CHP listesinden seçime gireceği ileri sürüldü. Tan, iddiaları yalanladı.

CHP’nin milletvekili listeleri dün akşam saatlerinde basına yansırken, partinin birçok önemli isminin Kılıçdaroğlu tarafından liste dışı bırakıldığı ortaya çıktı. AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in dahil olduğu vekil listesine şimdi de HDP’den Saadet Partisi’ne geçecek Altan Tan’ın da ekleneceği ileri sürüldü. Odatv’ye konuşan Altan Tan, CHP’nin Saadet Partisi’ne verdiği milletvekili kontenjanından aday olmadığını aktardı. Tan, Saadet Partisi’nin İstanbul 3. Bölge 1. Sıra adayı olacağını belirtti. İLGİLİ HABER CHP aday listesi açıklandı: Solcu isimlere tırpan