CHP'de 'Altan Tan' iddiası

CHP’nin milletvekili listeleri dün akşam saatlerinde basına yansırken, partinin birçok önemli isminin Kılıçdaroğlu tarafından liste dışı bırakıldığı ortaya çıktı.
AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in dahil olduğu vekil listesine şimdi de HDP’den Saadet Partisi’ne geçecek Altan Tan’ın da ekleneceği ileri sürüldü.
Odatv’ye konuşan Altan Tan, CHP’nin Saadet Partisi’ne verdiği milletvekili kontenjanından aday olmadığını aktardı. Tan, Saadet Partisi’nin İstanbul 3. Bölge 1. Sıra adayı olacağını belirtti.