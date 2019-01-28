CHP'de adaylara tepki sürüyor: Menemen'de toplu istifa

Menemen'de şu anki Belediye Başkanı Tahir Şahin'in 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi CHP İlçe Örgütü'nde tepki yarattı.

İzmir'in Menemen ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yerine Serdar Aksoy'un aday gösterilmesinin ardından CHP İlçe Örgütü ile kadın ve gençlik kolları üyeleri görevlerinden istifa etti.

Serdar Aksoy'un belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından CHP İlçe Başkanı Hürol Taklak, ilçe yönetimi, ilçe kadın kolları yönetimi ve ilçe gençlik kolları yönetimi, tepki amacıyla görevlerinden istifa etti.

İlçe örgütünden yapılan açıklamada 2004, 2009, 2014'te yapılan tüm yerel seçimlerde rakiplerine fark atarak seçimleri kazandığı belirtilen Tahir Şahin'in, her seçimde partiden daha fazla oy aldığı vurgulandı.