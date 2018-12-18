CHP'de adaylar bugün belli olacak: Listeden sızmalar başladı

CHP'de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için birçok aday bugün yapılacak Parti Meclisi sonrası kesinlik kazanacak. Toplantı öncesi isimler sızmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantılarının ardından kameralar karşısına geçecek.

Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart yerel seçimleri için partisinin belediye başkan adaylarından bir kısmını açıklaması bekleniyor.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, kulislerde adaylığı kesinleştiği belirtilen isimler şöyle:

CHP’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara’da ise Mansur Yavaş’ı göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bursa Büyükşehir için konuşulan isim ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.

Kars için Naif Alibeyoğlu, Bolu için Tanju Özcan, Antalya için Muhittin Böcek, Adana için ise Zeydan Karalar’ın ismi geçiyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise konuşulan iki isim var. Bunlar da Serdar Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer.