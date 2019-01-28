CHP'de aday krizi: Bir toplu istifa haberi daha

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, aday belirleme sürecinde iradelerinin hiçe sayıldığını açıklayarak yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirdi. İlçe Başkanı Tolga Akbay, '3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir' dedi.

CHP'de 31 Mart adayları belirlendikçe partiden istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, iradelerinin hiçe sayıldığını öne sürerek yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirdi.

İlçe Başkanı Tolga Akbay, "MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Akbay, CHP'de siyaset yapma imkanın bulamadıklarını belirterek, "Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi" değerlendirmesinde bulundu.