CHP'de aday kriterleri: İstanbul'da Kürtlerden oy alacak, Ankara'da sağcılardan...

CHP yerel seçimler öncesi adaylarını belirlemek için çalışmalara devam ederken, İstanbul'da Kürt seçmenden oy alabilecek bir isim düşünüldüğü, Ankara'da ise milliyetçi-muhafazakâr bir ismin aday yapılacağı belirtiliyor.

CHP’de yerel seçimler için düğmeye basıldı. Yerel seçimlere ilişkin, “yerel yönetimlerin anayasası’’ niteliğinde bir bildiri yayınlayacak parti sonrasında aday belirleme sürecine hız verecek.

CHP Genel Merkezi’nde yerel yönetimler konusunda "uzman" bir komisyon kuruldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul’da kamuoyu araştırmalarına göre Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağından yola çıkılan CHP’de, Kürtlerden rahat oy alabilecek bir ismin aday gösterilmesi bekleniyor. Ankara’da ise milliyetçi muhafazakâr bir ismin aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ankara için; Ankara Milletvekili Levent Gök nabız yoklarken, 2014’te ve son seçimli kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına tek rakip olarak çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adı da geçiyor.