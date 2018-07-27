'CHP'de 70 imza geri çekildi, sayı artıyor' iddiası

CHP'de kurultay tartışmasına şimdi de imzaların geri çekildiği iddiaları damga vurmaya başladı.

CHP'de Muharrem İnce'nin imza toplayarak kurultay toplamak istemesine ilişkin dün 59 il başkanı ortak bir açıklama yaparak kurultaya karşı çıktıklarını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından CHP kulislerine imzaların geri çekildiği iddiaları yansıdı.

Cumhuriyet'in CHP kulislerine dayandırdığı iddiaya göre, il başkanlarının yaptığı destek açıklamasına ilişkin “örgüt için dönüm noktası” yorumu yapıldı. Birçok delegenin bu açıklamanın ardından imza attığı halde imzasını teslim etmeyeceği veya duruma göre hareket etme hesabı yapan delegenin tarafını Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanacağı belirtildi.

Kulislerde, genel merkezin geçen cuma günü “604 imza getirin gereğini yapalım” davetinin reddedilmesiyle birlikte örgütte “imza toplanamadı” görüşünün öne çıktığı ve imza verenlerin de imzalarını geri çekmeye başladığı konuşuluyor. 70’e yakın imzanın geri çekildiği, il başkanlarının ve milletvekillerinin bildirilerinin ardından havanın Kılıçdaroğlu lehine değiştiği ve imzalarını geri çekenlerin sayısının artacağı savunuluyor.

Siyasi kulislerde; Kılıçdaroğlu’nun görevden aldığı eski Genel Sekreter Önder Sav’ın adının imza çalışmalarına destek verdiği şeklinde kamuoyuna yansımasının da muhalefet için “olumsuz” bir etki yarattığı belirtiliyor.