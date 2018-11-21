CHP'de 300 adayın açıklanacağı tarih belli oldu

CHP'de 30 Kasım Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi açıklanacak.

CHP'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürerken, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi 30 Kasım'da yapılacak Parti Meclisi sonrası açıklanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması" ile belediye başkan adaylarının belirlenmesi görüşü ağırlık kazanan CHP'de, parti örgütlerinden gelen görüşler ve anketler de adayların netleşmesinde etkili oluyor.

CHP Parti Meclisi (PM), 30 Kasım Cuma günü yapacağı toplantıda 300'e yakın belediye başkan adayının ismini daha açıklayacak.

AA'nın haberine göre, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda bu defa 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek.

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir, 10 il belediye başkan adayı bulunuyordu.