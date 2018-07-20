CHP yönetiminden 'imza' yanıtı geldi, tartışma çıktı: Yazık yazık...

CHP'de Muharrem İnce destekçileri olağanüstü kurultay için imza toplamaya devam ederken, CHP yönetiminden açıklanan imza sayısına yalanlama geldi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, telefonla bağlandığı canlı yayında kurultay için toplanan imza sayısına ilişkin yalanlamad bulundu.

Tezcan, "İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok değil. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir.Bizim elimizde belgeye dayalı rakam yok" dedi.

Tezcan'ın bu açıklamasına İnce ekibinden Gaye Usluer yanıt verdi. Usluer, "yalancı" imasına ilişkin, "Sayın Tezcan bize ne demek istiyor??? Yazık yazık yazık..." ifadelerini kullandı.