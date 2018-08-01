CHP yönetimi emin: Gündemde kurultay değil, vizyon toplantısı var

CHP'de muhaliflerin kurultay için topladığı imzalar yarın teslim edilecekken, Genel Merkez'den gündemimiz 'vizyon toplantıları' açıklaması geldi.

CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları teslim etmeye hazırlanırken, Genel Merkez'de "kurultay olmayacak" havası hakim. CHP Genel Merkezi, kurultaya değil, "vizyon toplantısına" hazırlanıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Buna göre CHP'de Eylül ayı ile birlikte, Mart 2019 yerel seçimleri için hazırlıklara başlanacak. Bu çerçevede Eylül ayı içinde CHP; il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanlarının da katılımıyla geniş bir “yerel seçim vizyon toplantısı” yapacak.

Tezcan, aday belirleme konusunda illere ve ilçelere göre farklı yöntemler kullanılacağını ifade ederek, “Öncelikle CHP örgütüne aday beklentilerini soracağız. Bunun ardından kimi yerde kamuoyu araştırması yapacağız, kimi yerde, eğer imkanlar da el veriyorsa, aday belirlemek için sandık bile koymayı planlıyoruz” dedi. Tezcan, bu sürecin de en geç Kasım ayı başlarında sona ereceğini ve CHP’nin belediye başkan adaylarının belirlenmiş olacağını ifade etti.