CHP, yetki kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP grup başkan vekili Özgür Özel, yetki kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, anayasaya açıkça aykırı, muğlak ifadeler barındıran, yetki aşımına yol açabileceği endişelerimiz bulunan yetki kanununu onayladı. Yarın Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Bu durumda yarın kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” ifadelerine yer verdi.
Yetki kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için gerekli uyum yasalarının hazırlanması için çıkarılmıştı.