CHP: Yarın kriz masasını toplayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Yarın kriz masasını toplayacağız. Ekonomide neler yapılabilir bunları konuşacağız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi batırırken ezan, bayrak, din, vatan düşündünüz mü? Dolar 6 TL oldu ama doları tuttuk diye seviniyorlar. Tedbirler saydam olmazsa bir anlamı olmaz. Önceliğimiz güveni sağlamak olmalı" diyen Öztrak, "Biliyorsunuz ekonomik krizle ilgili kriz masası kurmuştuk. Yarın kriz masasını toplayacağız. Ekonomide neler yapılabilir bunları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Dün Ahlat'a Saray yapma kararı aldılar. Bu kadar paranız varsa neden emeklinin yüzünü güldürmediniz?" diye konuştu.

MHP'nin af teklifine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Öztrak, "Henüz ortada somut bir teklif yok. Bütün detayları görmek istiyoruz" dedi.