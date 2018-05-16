CHP vekil adaylarını hafta sonu belirliyor: Yüzde 60'ı yerini koruyacak

CHP, milletvekili adaylarını hafta sonu belirleyecek. Parlamentodaki mevcut milletvekillerinin en az yüzde 60'ının yeniden aday gösterilebileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis çalışmalarına katılım, “fahri vekil” olarak görevlendirildikleri illerle ilgilenip ilgilenmediklerini, komisyonlardaki performanslarına ilişkin raporları ve yoklamaları grup yöneticilerinden istediği belirtildi.

Hafta sonu yapılacak Parti Meclisi’nde aday listelerinin belirleneceği CHP’de, Genel Başkan Kılıçdaroğlu listelerin YSK’ye teslim edilmesinin hemen ardından meydanlara çıkmayı planlıyor.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP’nin seçim stratejisi ve bundan sonraki sürece ilişkin kulislere yansıyan bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:

11 BÖLGE MİTİNGİ

CHP’den üst düzey yöneticinin verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılacak Parti Meclisi’nde netleşecek olan milletvekili aday listelerinin YSK’ye tesliminin ardından, meydanlara çıkacak. CHP lideri için büyük bölge mitingleri düşünülüyor. Aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 11 bölge mitinginden hangilerinin İnce ile ortak yapılacağı önümüzdeki günlerde netleştirilecek.

MEVCUT VEKİLLERİN YÜZDE 60'I...

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun parlamentodaki mevcut milletvekillerinin en az yüzde 60’ını yeniden aday gösterebileceği yorumları yapılıyor. Bu tahmini dile getirenler, gerekçe olarak MYK, Parti Meclisi üyeleri, İyi Parti’ye giden 15’lilerin zaten oldukça yüksek bir rakamı oluşturduğunu belirtiyorlar.

KOMİSYON ÖN DEĞERLENİDİRME YAPIYOR

CHP’de, aday adayları ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki komisyon ön değerlendirmeyi yapıyor. Mevcut milletvekillerinin yeniden adaylığı konusunda da Kılıçdaroğlu’nun, vekillerin faaliyetlerini “yakından izlediği” belirtiliyor. CHP liderinin, Meclis çalışmalarına katılım, “fahri vekil” olarak görevlendirildikleri illerle ilgilenip ilgilenmedikleri, komisyonlardaki performanslarına ilişkin raporları ve yoklamaları grup yöneticilerinden istediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına da “arkadaşlarımızın muhalif olup olmamalarına, şuncu, buncu olup olmadıklarına bakmam, çalışıp çalışmadıklarına bakarım” mesajı verdiği kulisLere yansıyan bilgilerden.