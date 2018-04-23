CHP ve Saadet Partisi görüşmesi: İttifakta bir adım daha

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu tarafından yapılan ortak açıklamada "Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimizin hafta içinde birtakım sonuçları olacak" denildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye geçen milletvekillerine ilişkin "Demokrasiyi her zaman savunduk, savunacağız" derken Karamollaoğlu da ortak aday konusunun haftasonu netleşeceğini söyledi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Karamollaoğlu, "Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz hafta içinde birtakım sonuçları olacak. Ceketinizi bile evden alıp çıkarken bile 15 20 dakika hazırlık yapmak var, 2-3 dakikada çıkmak var. İktidar kurumları zorluyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan İyi Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. Oy verecek olan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak başka bir şey yapmayacak ki. Güç birliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantı gerçekleştirdik. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. Siyasi iktidarın özel çaba harcaması bizim içimize sindirebileceğimiz bir şey değil. Önümüzdeki seçimler bir iki parti sorunu değil, Türkiye sorunudur. Saadet Partisi'nin attığı adımlar son derece değerli adımlardır. Demokrasiyi her zaman savunduk, savunacağız" dedi.

Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu olup olmadığı sorusuna Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu haftasonuna doğru cevap bulacaktır" diye yanıt verdi.