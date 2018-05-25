CHP ve MHP seçim beyannamelerini yarın açıklıyor

24 Haziran seçimlerine bir aylık bir süre kalırken, CHP ve MHP'nin seçim beyannamesini yarın açıklayacağı duyuruldu.

24 Haziran seçimlerine bir aylık bir süre kalırken, CHP ve MHP'nin seçim beyannamelerini yarın açıklayacağı öğrenildi.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre, CHP'nin seçim beyannamesi ekonomi ağırlıklı olacak. İstihdama vurgu yapılan seçim beyannamesinde eğitim, ekonomi, demokrasi, toplumsal barış ve dış politika başlıkları üzerine yoğunlaşılacak.

Asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağının ileri sürüldüğü seçim beyannamesinde, çiftçiye mazotun litresinin 3 TL'den verileceği belirtiliyor.

MHP'DE AF VE EKONOMİ

CHP ile aynı saatte seçim beyannamesini açıklayacak olan MHP'de ise af ve ekonomik vaatler öne çıkıyor. Habertürk TV'den Mahir Ünal'ın aktardığı bilgilere göre, seçim beyannamesinde "terör" dışında genel af vaadi yer alıyor.