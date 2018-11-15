CHP ve İyi Parti'nin ittifak haritası belli oldu: Ankara sürprizi

CHP ve İyi Parti arasındaki seçim ittifakının 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilmesi şeklinde olacağı öğrenildi. Bu şehirlerin bazıları İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana olarak sıraladı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ayrıntılarını aktardı.

İşbirliğinin Türkiye genelinde değil bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde bilgi alındığını belirten Canova, bu şehirlerin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana olarak sıraladı.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı son açıklamanın ardından iki partinin de başka isimlere yöneldiği belirtiliyor.

Canova, görüşmeye dair edindiği kulis bilgilerini şu sözlerle aktardı:

"Bu işbirliğinin Türkiye genelinde değil, bazı büyükşehirlerde yapılacağı yönünde bilgi edindik. Büyükşehirlerde iki parti ayrı ayrı seçime girerlerse kazanamayacakları, işbirliği içinde hareket ederlerse sonuç alabileceklerini ifade ediliyor. İki parti büyükşehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelecek, teknik çalışmalara öyle geçilecek.

İyi Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek. İyi Parti'ye göre 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilecek. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana; bunlar arasında sıralanıyor.

"Kazan-kazan esası üzerinde durulmalı" mesajları veriliyor. Her iki parti de kritik şehirlerde çalışma yapılacak. Ardından da isimler belirlenecek ve teknik detaylara girilecek.

Bizim edindiğimiz bilgilere göre en zor denklem Ankara olacak. Bir kere Akşeneriçin kırmızı çizgi. İyi Parti'de olmasını istiyor Akşener. Henüz görüşünde bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor. Dünkü görüşmede Kılıçdaroğlu'na doğrudan Ankara, doğrudan Mansur Yavaş üzerinden bir mesaj vermediği belirtiliyor.

Ama şu da söyleniyor. Mansur Yavaş'ın yaptığı son açıklamalar; 24 yıllık partizanlıktan ders alınmadığı, genel başkanların uzlaşıp kendilerine gelmesi gerektiği mesajları her iki lideri de incittiği ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla artık Mansur Yavaş isminin Ankara'da ikinci, üçüncü, dördüncü planda olduğunun altı çiziliyor. Bir başka isim üzerinden de iki parti işbirliğine gidebilecek. Bunu anlıyoruz.