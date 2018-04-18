CHP ve İyi Parti'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihine ilişkin CHP ve İyi Parti'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran'da olacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası CHP ve İyi Parti'den açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Kararı öyle telaşla vermişler ki sınavın olduğunu unutmuşlar. Şimdi sınavın tarihini değiştirirler. Biz dün açık ve net söyledik, hodri meydan. Biz seçime hazırız. Her seçim tartışmasında söyledik, biz seçimden kaçmadık, kaçmayız. Dün hodri meydan dedik, hodri meydan diyoruz. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin temel meselelerinin sorumlusu tek adam rejimidir" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bu seçimin bir an önce olmasını arzu etti. 15 Temmuz’da yaparlar demiştim. Abileri tanıdığım için haklı çıktım. Seçim çalışmalarına başlıyoruz. Seçim güvenliğini, sandıkların güvenliğini sağlamak çok önemli. Biz 16 Nisan’a çalıştık. Partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan’da 37’ye gitmişiz, 5,5 ayda 54 il olacak. Biz buradayız, varız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunları çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına söylüyorum, korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.