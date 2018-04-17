CHP ve İyi Parti’den 'erken seçim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim için tarih vermesi sonrası İyi Parti ve CHP'den açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması sonrası İyi Parti ve CHP'den açıklama geldi.

CHP Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Türkiye’nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi.