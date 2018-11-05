CHP ve İyi Parti'den 'bağımsız aday' formülü

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi ittifak tartışmaları sürerken, İyi Parti ile CHP'nin 'bağımsız aday' formülünü gündeme aldığı ileri sürüldü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi partiler arasındaki ittifak görüşmeleri sürerken, İyi Parti ile CHP arasında "ortak bağımsız aday" formülünün gündeme geldiği iddia edildi.

İyi Parti kulislerinden yansıyan iddiaya göre, olası bir işbirliğinde partilerin yetkili kurullarından onay alındıktan sonra üzerinde uzlaşılan isim seçmene “bağımsız aday” olarak tanıtılacak.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday ve seçimde işbirliğine ilişkin resmi veya gayri resmi görüşme yapmadığını söyledi. Her il, ilçe ve beldede kendi adaylarını çıkartacaklarını belirten Akşener, teşkilatların görüşmeler yapabileceğini belirterek, “Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda herkes birbiriyle görüşür onu zaten kimse engelleyemez. Bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok” diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve Mersin’de CHP ve İyi Parti’nin “ortak aday” çıkartmak için görüştüğü iddiasına yanıt veren İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da “Herhangi bir resmi görüşme söz konusu değil. Bu konuda somut bir gelişme yok. O nedenle bir değerlendirme yapmak mümkün değil” dedi.

Öte yandan İyi Parti’de “CHP, İstanbul’u almak istiyorsa İyi Parti ile görüşmeli” görüşü ağırlık kazandı. İyi Parti kulislerinde, 24 Haziran genel seçiminde İyi Parti’ye en büyük desteği veren Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Bilecik, Kırıkkale, Manisa, Afyonkarahisar’da da CHP ile işbirliğine gidilmesi dillendiriliyor.