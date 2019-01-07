CHP ve İyi Parti'den AKP'li isme adaylık teklifi: Kabul etti...

AKP'den üç dönem Manisa milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, AKP'nin ittifak kapsamında Manisa'yı MHP'ye bırakması sonrası CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olacak.

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AKP'nin yerel seçimde Manisa'yı MHP'ye bırakması sonrası İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı olacak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, MHP, Manisa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tekrar aday gösterdi. AKP ise aday çıkarmadı. Cumhur İttifakı'nın, Manisa'da MHP adayını destekleme kararı sonrası CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, AKP'li eski vekil Selçuk Özdağ'a adaylık teklifi götürdü.

Özdağ'ın, İyi Parti'nin önerisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Özdağ, bu hafta içinde AKP'den aday adaylığı başvurusunu geri çekip partisinden istifa edecek ve İyi Parti'ye geçecek. CHP ve İyi Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde 'Millet İttifakı' adayı olacak Özdağ'ı destekleyecek.