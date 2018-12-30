CHP ve İyi Parti 36 kentte işbirliği yapacak

CHP ve İyi Parti, uzun görüşmeler sonucunda 21 büyükşehirde anlaşmaya varılan yerel seçimde güç birliğini genişletme kararı aldı. Yaklaşık 15 ilde daha işbirliği yapılması için anlaşmaya varıldı. İki parti toplam 36 kentte işbirliği yapacak. Daha önce anlaşma sağlanan 21 büyükşehirin ilçelerinin taksimatında ise bazı sorunlar yaşandığı öğrenildi.

Yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti arasında yapılacak işbirliği kapsamında, 12 Aralık’taki anlaşma sonucunda Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Hatay, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ olmak üzere 11 büyükşehir CHP’ye; Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep olmak üzere 10 büyükşehir ise İyi Parti’ye bırakılmıştı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre anlaşmanın ardından CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu 21 büyükşehirin ilçe taksimatları için görüşmelere başladı. Parti heyetlerinin görüşmelerinde işbirliği sağlanan 21 büyükşehirin ilçelerinin yanı sıra yeni illerde de güç birliği yapılması gündeme geldi. Yaklaşık 20 gündür devam eden görüşmelerde partilerin güçlü oldukları illerde de birbirlerini desteklemesi konusunda anlaşma sağlandı.

8 İLDE CHP, 7 İLDE İYİ PARTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “21 büyükşehirin şimdi ilçelerle ilgili olan bölümü tartışılıyor. Bazı illerle ilgili de şöyle bir durum var; CHP’de olan iller var. O illerle ilgili olarak ‘Ne yapalım’ sorusunu muhataplarımız getirdi. Dolayısıyla onun karşılığında bizim güçlü olduğumuz iller var. Ona göre işbirliği, güç birliği konuşuluyor” sözleriyle işaret ettiği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre 21 büyükşehir dışında bazı illerde de işbirliği yapılacak. CHP’nin yönetiminde olan Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta İyi Parti’nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor. Buna karşılık CHP’nin de İyi Parti’nin adaylarını ilan ettiği Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Aksaray ve Osmaniye’de aday çıkarmaması gündemde.

'İLK YEREL SEÇİMİMİZ'

Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İyi Parti’nin adayını açıkladığı Erzurum’da CHP’nin aday çıkaracağı ve bu kentin Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş’ın ise işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor. Uzlaşılan 21 büyükşehrin ilçelerinde de işbirliği olanağı aranıyor.

CHP’nin özellikle kendi elinde bulunan ilçeleri İyi Parti’ye bırakmak istemediği ancak İyi Parti’nin, “İlk yerel seçimimiz. Bizim elimizde hiç ilçe belediyesi yok. Hakkaniyetli bir taksimat olmaz” diyerek CHP’nin kararına sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP’nin İstanbul ve İzmir’in herhangi bir ilçesinde aday çıkarmama seçeneğine olumlu bakmadığı belirtilirken, görüşmelerde özellikle Ankara, Antalya, Adana, Muğla ve Aydın’ın ilçeleri üzerinde uzlaşma sağlayabilmek için yoğun müzakere yürütülüyor.

ANLAŞMAZLIK OLAN YERLER

İyi Parti, Bodrum’da aday adaylığını açıklayan Mehmet Tosun’un CHP tarafından desteklenmesini istiyor. Tosun’un kamuoyu yoklamaları ve anketlerde önde olduğunu heyetler arası görüşmelerde savunan İyi Partili kurmaylar, Bodrum’un Mehmet Tosun ile alınabileceğini vurguluyorlar. Antalya’da Kepez ile Aydın’da Efeler ilçesinin yanı sıra İstanbul ile Ankara’nın ilçelerinin paylaşımında iki parti arasında anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. İyi Parti, Kepez ve Efeler’de güçlü adayları olduğunu ve CHP’den adaylarını desteklemesini istediği belirtilirken CHP’nin de bu ilçeler dahil kendi elinde bulunan ilçeleri vermek istemediği vurgulanıyor. O nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir’in ilçelerine yönelik görüşmelerin sona bırakıldığı dile getiriliyor. Partiler arasında devam eden ilçeler ile yeni illere ilişkin görüşmelerin yeni yılın ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. İki partinin de sürecin uzamasından yana olmadığı öğrenildi.