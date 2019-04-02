CHP ve HDP'nin vekil sayısı düşecek: Vekiller belediye koltuğuna...

24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen ve ardından 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan 19 milletvekilinden sadece 5'i sandıktan birinci çıktı. Bu beş vekil belediye başkanlığı görevine başladığı anda milletvekili sıfatları sona erecek.

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan vekillerden sadece 5'i seçimleri kazandı. Henüz resmileşmeyen sonuçlara göre CHP'den 2 ve HDP'den 3 milletvekili belediye başkanı oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yine aynı ilden belediye başkanı, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Van Belediye Başkanı, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ise Kars Belediye Başkanı oldu. Bu 5 isim de göreve başladıkları anda milletvekillikleri düşecek. Böylece CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak.