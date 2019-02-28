CHP ve HDP'nin desteklediği Saadet Partisi adayından açıklama

CHP ve HDP'nin de desteklediği Saadet Partisi (SP) Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, 'Birleşme, tabanın gönlünde gerçekleşti. Taban öyle bir aday çıkartalım ki, hem AKP’nin tabanından oy alalım hem de CHP, HDP ve SP tabanı bu adaya baktığı zaman kendisinden bir parça görsün diye bir arayışa girdi' dedi.

Saadet Partisi (SP) Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, HDP ve CHP’nin adaylığına dönük desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Mezopotamya Ajansı'na konuşan Ünsal, tek aday noktasında kendi isminde uzlaşılmasının Türkiye halklarına büyük bir örnek olduğunu söyledi.



CHP, HDP ve SP’nin kentte seçime kendi adaylarıyla girmesi halinde ciddi bir sonuç alınmasının imkânsız olduğunu belirten Ünsal, bu noktada partilerin genel merkezleri ve il örgütlerinden öte Adıyaman halkının birleşme ihtiyacına karar kıldığını ifade etti. Ünsal, “Birleşme, tabanın gönlünde gerçekleşti. Taban öyle bir aday çıkartalım ki, hem AKP’nin tabanından oy alalım hem de CHP, HDP ve SP tabanı bu adaya baktığı zaman kendisinden bir parça görsün diye bir arayışa girdi” dedi.