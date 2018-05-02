CHP ve HDP'li vekiller hakkında Meclis'e sekiz yeni fezleke

Meclis’e milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için sekiz yeni fezleke geldi. Fezlekelerin beşi HDP, üçü CHP milletvekilleri hakkında düzenlendi.

Meclis’e milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için sekiz yeni fezleke geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na sunulan, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderilen sekiz fezlekeden ikisi HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım, ikisi HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, biri HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik hakkında düzenlendi.

Diğer üç fezlekeden ikisi CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında düzenlendi.