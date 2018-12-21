CHP üç ili daha İyi Parti'ye bıraktı

CHP, 31 Mart seçimlerinde üç ilde daha aday göstermeme kararı ve İyi Parti'yi destekleme kararı aldı.

CHP 4 Ocak’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında yerel seçimlerde yarışacak adaylarını büyük oranda belirlemiş olacak. İyi Parti ile işbirliği yapılacak İzmir ve Bursa adaylarının yanı sıra Mersin adayı da 4 Ocak’ta açıklanacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’nin mevcut il belediyelerinden Kırklareli ve Zonguldak adayları da 4 Ocak’ta açıklanacak. Daha önce toplam 530 aday açıklalan CHP bugüne kadar 11 büyükşehir adayı, 24 il belediye adayını belirlemiş oldu. CHP’nin 9 büyükşehir ve 27 il adayını daha açıklaması gerekiyor. CHP ile İyi Parti arasında, 21 büyükşehirde kurulan ittifakın ardından, bu kentlerin ilçelerinde nasıl bir strateji izleneceğine yönelik geçen haftadan bu yana çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, önceki gün CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İyi Parti’li yöneticilerle bir araya geldi.

CHP’de Ankara’nın yaklaşık 10 ilçesinin İyi Parti’ye bırakılması önerilirken, İstanbul ve İzmir’in ilçelerinde daha çok CHP’nin adaylarına destek verilmesi talep ediliyor. Edinilen bilgiye göre; İstanbul ve İzmir’in ilçeleri konusunda henüz bir uzlaşı sağlanmadı. Edinilen bilgiye göre, iki parti arasında dün yapılan görüşmelerde iller üzerinde uzlaşıya varıldı. Buna göre, İyi Parti, CHP’nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. CHP ise Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday çıkarmayarak, o kentlerde, İyi Parti’yi destekleyecek.