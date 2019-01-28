CHP teşkilatına saldırı

İstanbul CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı yapıldı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüp İlçe Teşkilatı binasına bir grup saldırıda bulundu. Gerçek Gündem'in haberine göre, saldırıda CHP İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek ve meclis üyesi Ali Haydar İşkar’ın yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı’nın Twitter hesabından olaya ilişkin “Bu akşam İlçe başkanlığımıza saldırı düzenlenmiştir. İlçe Başkanımız Sinan Akçiçek ve ilçe yöneticimiz Nuri Telek ve meclis üyemiz Ali Haydar İşkar yaralanmış olup hastaneye kaldırılmıştır” açıklaması yapıldı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam ilçe teşkilatına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, “İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Hayati tehlike yok, travma nedeniyle vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. 2 ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanımız yaralı, toplam 3 kişi. Gelen grubun kim olduğu konusunda bir bilgi yok” şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu, olayda silah kullanıldığı yönünde bir bilginin bulunmadığını sözlerine ekledi.