CHP Sözcüsü Tezcan: Pis kokular geliyor

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim usulsüzlüklerine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı. Tezcan AKP'li Mustafa Akış'ın twiti hakkında "Önceki dönem AKP milletvekili Mustafa Akış, bugün paylaştığı tweetine bakın. 'Vatandaş için ateş edeceğiz' diyor. Ne için ateş edeceksin. Sosyal medyadan kamuoyunu açıkça tehdit etmektedir. TRT'nin kimlere emanet ediliğinin, hangi anlayışın hakim olduğu açık. Savcıların derhal işlem yapması gerekir. Bu şekilde kamuoyunu çatışmaya sürükleyen isimlerin derhal gözaltına alınıp işlem yapılması gerekir. 'Ben ateş edeceğim' diyen adam TRT'ye yöneticilik yapamaz" sözlerini kullandı.

Tezcan'ın Urfa'da yaşananlara dair sözleri şu şekilde:

"

Urfa ile ilgili çok yoğun şikayetler geldi. CHP'li milletvekili arkadaşlarımızı yakından takip etmek için oraya görevlendirdik. Üç milletvekili arkadaşımız orada çalışıyor. Bu konuda arkadaşlarımız mahalinde olaylara müdahale etti. Hem yerel, YSK nezdinde müdahalelerimizi yaptık.

Yaşananları kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldık.

Suruç 1043 nolu sandıkta çok açık şekilde toplu oy kullandırılmış. Görüntü gerçektir, suç üstü yakalandılar.

Suruç ilçesinde sokaklarda silahlı kişiler ayan beyan geziyor. Vatandaşın özgürce oy kullanmasının önüne geçenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Sabahın erken saatlerinden beri Urfa en yoğun şikayetlerin geldiği nokta olmuştur. Bundan sonraki sayım döküm işlemlerinde de aynı şekilde göreve devem edeceğiz. Şanlıurfa’daki süreç pis kokuların geldiği bir süreçtir. Bu konuda kamu görevlilerini adil görev yapmaya davet ediyoruz.

Urfa Eyyübiye ilçesi'nde 110 toplu oy 'Cumhur İttifakına' kullanılmış. Önceden, geceden sandığa atılmış. Bunları nasıl gerçekleştiriyorlar. Bizim müşahitlerimizi sandıklara sokmama konusunda müşahitler darp ediliyor. Haliliye ilçesinde müşahitlerimiz darp ediliyor. İçeride müşahit olanlar tehdit ve baskıyla sandıklardan çıkarılıyor. Eyyübiye ilçesinde müşahit olarak gidenler fiiilen içeri alınmıyor. Fiilen kurulun oluşumuna katılmaları engellenmiş.

Bütün itirazlarımıza rağmen milletin iradesinin çalınmasına müsaade etmeyiz. Milletin oyunu çaldırmamaya kararlıyız.

Van İli ipek Yolu ilçesi, kolluk kuvvetleri kapıda görev yapıyor, görevlileri içeri almıyor."