CHP sözcüsü Öztrak: Meclis derhal toplantıya çağrılmalıdır

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, liranın değer kaybıyla ilgili açıklamasında 'Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız' diyerek, 'meclis derhal toplantıya çağrılmalı' ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

Öztrak, ABD ile yaşanan gerilimin ardından liranın değer kaybıyla ilgili açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.

'MECLİS TOPLANTIYA ÇAĞRILMALI'

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugüne kadar TL’deki değer kaybına baktığımızda bunun yansıması Türk şirketlerine yansımıştır. Şimdi borçları ödeme zamanı gelmiştir. 240 milyar dolara ihtiyacımız vardır. Bunun faturası fakir fukaraya çıkacaktır. vatandaşımız çok endişeli ve mutsuzdur. Ülke çok ciddi siyasi ve ekonomik bir krizin eşiğine gelmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin aşağılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Geminin kaptan köşkünde oturanların işin içinden sıyrılmaya çalışmasını anlamıyor desteklemiyoruz. Sayın Erdoğan bu kez bu geçmiş krizlerden farklı diyor ama hiç de farklı olmadığını asıl sebebin zayıflamış teller olduğu ortaya çıkmıştır. 100 günlük bir eylem planı açıkladılar. Genel başkanımızın yaklaşımı sarayın bu olayı dış ve iş mihraklara fatura etmesinin yolunu bozdu.Kaptan köşkünde oturanlar küreklerini millete çektirdikleri gemiyi kayalıklara doğru sürmektedirler. Köprülerde ve otoyollarda döviz cinsinden iş yapanlar asıl döviz baronlarıdır. Kamu kuruluşlarının sattıkları malın parasını dövizle ödetenler döviz baronlarıdır. ABD’nin tehdidine karşı Türkiye’yi bu kadar açık hale getiren kimdir? Yastık altı döviz ve tehdit yaklaşımı ve alınan polisiye önlemler sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Polisiye önlemlerle bir kriz çözülmez. Bir an önce güveni artırma zamanıdır. Tedbirler likidite sorununu bastırmaya dönüktür. Etkisi çok uzun devam etmez. Sayın genel başkanımızın açıkladığı 13 maddelik önlem paketi bir an önce devreye sokulmalıdır. MYK’da konuyla ilgili önlemlerin konuşulacağı bir masa kurduk. Alınacak tedbirleri gerekli yerlere önereceğiz. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın en zor döneminde bile Meclis’ten hükümeti yönetmiştir. Meclis derhal toplantıya çağrılmalıdır. ”