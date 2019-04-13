CHP Sözcüsü: İstanbul'da kazanan İmamoğlu'dur...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonucuna dair açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti tarafından seçim sonuçlarına dair yapılan itirazlarla ilgili olarak "İstanbul'da kazanan İmamoğlu'dur, ekonomik sorunların çözümüne artık kafa yorun" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Sandıkta netice alamıyorsan başka yollara başvurma diyen sarayın kibirli kişisinin içine düştüğü durum içler acısıdır" diyen Öztrak, şöyle devam etti: