CHP Sözcüsü: İdris Naim Şahin'le ilgili bir görüşme süreci var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Ordu adayının eski AKP'li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin, 'Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır' dedi.

CHP, eski AKP’li bakan İdris Naim Şahin’in yerel seçimlerde Ordu’da CHP-İyi Parti ortak adayı olabileceğine dair iddiaları yalanlamadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, dün Şahin’in aday olabileceğine dair iddialar sorulunca bakanı övmüştü.

Konu bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Faik Öztrak’a da soruldu.

CHP’li yönetici şunları söyledi: “Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır.”

AKP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANIYDI

AKP’den iki dönem İstanbul, bir dönem de Ordu milletvekili olarak Meclis’e giren Şahin, içişleri Bakanlığı da yapmıştı. Şahin, AKP’den istifa ettikten sonra bir dönem Millet ve Adalet Partisi’nde genel başkanlık yapmıştı.