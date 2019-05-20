CHP Sözcüsü: Belli ki çalınan minareye 200 sayfalık gerekçeli karar ancak yetmiştir

YSK'nin 200 sayfalık gerekçeli kararına CHP'den yorum geldi: 'Belli ki çalınan minareye 200 sayfalık gerekçeli karar ancak yetmiştir.'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin açıkladığı 200 sayfalık gerekçeli karar ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan Öztrak, "YSK, geçmişteki uygulamalarına neden karşı çıktığını da bu gerekçeli kararda herhalde açıklayacaktır. Belli ki çalınan minareye 200 sayfalık gerekçeli karar ancak yetmiştir. Aslında kararın siyasi olduğu tüm milletimiz tarafından görülecektir" dedi.

Öztrak'ın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde: