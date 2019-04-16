CHP Sözcüsü: Balyozda tek bavul yetmişti, bunda üç anca yetmiş

CHP sözcüsü Faik Öztrak, AKP'nin İstanbul seçimini iptal talebinin "FETÖ tipi bir kumpas" olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerin İstanbul sonuçlarına AKP'nin itirazını değerlendirdi.

"FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız" diyen Öztrak, YSK'yi suistimali durdurmaya davet etti.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız.

- Balyoz kumpası için bir bavul yetmişti. Görünüyor ki, bu kumpas için üç bavul anca yetmiş.

- Sandık kurulları belirlenirken neden itiraz edilmedi?

- Bu suistimale dur diyecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.