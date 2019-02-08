CHP Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, belediye meclis üyesi adaylarının bile genel merkez tarafından atanmak istendiğini belirterek yönetim kuruluyla birlikte istifa etti.

CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte görevinden istifa etti.

Yaklaşık bir yıldır ilçe başkanlığını yürüttüğünü belirten Yeşilyurt yaptığı yazılı açıklamada, "Çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenmesinin örneği yoktur. 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından atanmak istenmektedir" dedi.

Yeşilyurt "Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır" ifadelerini kullandı.

"Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum" diyen Yeşilyurt, "Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz“ açıklamasında bulundu.