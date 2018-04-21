CHP seçim çalışmasına imam hatiplilerle başladı

Genç İmam Hatipliler Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Ziyaretin, CHP'nin daveti sonucu gerçekleştiği anlaşıldı. Yazılı, görsel ve sosyal medyada birkaç gündür konuşulan bu ziyaret, "CHP seçim çalışmasına başladı" diye yorumlandı. Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol da CHP'ye bu başlangıç nedeniyle tezahürat yaptı.

Genç İmam Hatipliler Derneği'nin genel başkanı Samet Akkaya ve beraberindeki heyetin, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinin ardından yapılan yorum ve değerlendirmeler, CHP'nin seçim çalışmasına imam hatiplilere mavi boncuk dağıtarak başladığı yönünde. Ziyaret Hürriyet yazarı Taha Akyol'u ayrıca heyecanlandırmış görünüyor. Akyol bugün köşesinde "Bizler kendi gençlik yıllarımızdaki hallerimizi unutmadan, bugün bütün okullardaki gençlere, imam hatip ve ilahiyatta okuyanlara da, Boğaziçi ve ODTÜ’de okuyanlara da şefkat ve anlayışla bakmalıyız" yazdı.

Genç İmam Hatipliler Derneği'nin CHP'yi ziyaretinin, CHP'nin daveti üzerine gerçekleştiği anlaşıldı.

CHP'den kendilerine davet geldiğini söyleyen dernek başkanı Samet Akkaya, ziyaretle ilgili şu bilgileri verdi:

"Sonuçta bizim dinimizde, inançlarımıza göre birisi sizi davet ettiği zaman davete icabet etmek sünnettir. Biz de davete icabet edilmesi gerektiğini düşünerek icabet ettik. Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti. Sonuçta bu ülkede tek bir parti yok, onlarca siyasi parti var ve CHP de Türkiye'nin bir siyasi partisi. Biz de bu mesajı vermek üzere AK Parti, MHP ve CHP ile görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Kendisi gayet sıcak bir tavırla karşıladı bizleri, Meclis'teki makamında misafir etti. 45 dakikalık bir görüşmemiz oldu ve görüşmenin ardından ayrıldık."

"BÖYLE SICAK BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUK"

Kılıçdaroğlu'nun sıcak karşılaması karşısında şaşırdıklarını söyleyen Akkaya, "Çünkü böyle bir sıcak karşılama beklemiyorduk. Kendisine Atatürk'ün 1923 yılında Zağnos Paşa Camisi'nde okuduğu hutbeyi hediye ettik. O da bize Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti. Kendisi sohbet esansında Çorum'da, manevi kızım dediği ve bütün eğitim masraflarını üstlendiği birisinden bahsetti. İmam Hatip'te okuduğunu söyledi. Tabii biz de buna çok şaşırdık" diye konuştu.

TAHA AKYOL DA BU ZİYARETİ YAZDI

Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, imam hatipli gençlerin Kılıçdaroğlu'nu ziyaretini yazdı. "Bizler kendi gençlik yıllarımızdaki hallerimizi unutmadan, bugün bütün okullardaki gençlere, imam hatip ve ilahiyatta okuyanlara da, Boğaziçi ve ODTÜ’de okuyanlara da şefkat ve anlayışla bakmalıyız" diyen Taha Akyol'un "CHP ne yapıyor?" başlıklı köşe yazısındaki vurgular şöyle: