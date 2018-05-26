CHP seçim bildirgesini açıkladı: Beş temel sorunu çözeceğiz

CHP, 24 Haziran seçim bildirgesini Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantı ile açıklıyor. Milletvekilleri adaylarının da tanıtıldığı toplantıda beyanname, Türkiye’nin beş temel sorununa acil çözümler olarak duyuruldu.

"Millet için geliyoruz" başlıklı, 230 sayfadan oluşan bildirgede Türkiye'nin beş temel sorununun hak, hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika olduğu belirtildi. CHP "hak, hukuk, adalet" başlığında OHAL’in kaldırılması ve tek adam rejiminin son bulmasını vaat ederken, ekonomi başlığında da aile sigortası ve asgari ücretin yükselmesini vaat etti. Bildirgede "Nevruz resmi tatil ilan edilecek" kısmı dikkat çekti. Toplantıda konuşan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: CHP'liler adaleti savunmuşlardır, barışı savunmuşlardır. CHP Samsun'dan başlayıp Erzurum'a, İzmir'e giden Mustafa Kemal'le birlikte yürüyenlerin partisidir.​

Cumhuriyet Halk Partisi egemenliği saraydan alıp halka, millete verenlerin partisidir.

CHP hak, hukuk, adalet partisidir. CHP, çok partili yaşamı bu ülkeye getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakça düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyen, kavgasız yürüyenlerin partisidir. Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor.

Onların seçim beyannamesi ranta dayalı, bizim seçim beyannamemiz üretime ve kalkınmaya dayalı. Gelişmeleri aktaracağız...