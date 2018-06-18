CHP: Saldırıda yaralanan gençlik kolu üyemiz yoğun bakımda

İstanbul Büyükada'da dün sabaha karşı bir grubun seçim stantlarına saldırısında ağır yaralanan CHP gençlik kolu üyesi Vedat Demir'in yoğun bakımda olduğu açıklandı.

İstanbul Büyükada'da dün sabaha karşı bir grubun seçim stantlarına saldırısında ağır yaralanan CHP gençlik kolu üyesi Vedat Demir'in yoğun bakımda olduğu açıklandı.

CHP'nin BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre olay cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 01.30 sıralarında Büyükada'daki CHP seçim çadırında meydana gelmişti. Kimliği belirsiz bir grup Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) standına saldırarak, standı yıkma girişiminde bulunmuştu. Yan taraftaki CHP standında bulunan 28 yaşındaki Vedat Demir ile 19 yaşındaki Sedat Şahin ve çevredeki esnaflar olaya tepki göstermişti.

CHP'den yapılan açıklamada, gençlik kolları üyesi Vedat Demir'in yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Çıkan kavgada iki CHP gençlik kolları üyesi bıçakla yaralanmıştı. Ağır yaralanan Vedat Demir iki kez ameliyat olmuştu. Demir'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bir kişi pazar günü tutuklandı.

CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve saldırıya uğrayan partililer, konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyecekler.