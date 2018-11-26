CHP-Saadet Partisi ittifak görüşmesinin sonucu açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ittifak görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu bir ittifak olmayacağını ama gereken yerlerde dirsek teması olabileceğini ifade etti. Karamanoğlu, "Bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar biz seçim bölgelerinde seçime girme gayreti içinde olacağımızı ama gerekli yerlerde dirsek temasında olabileceğimizi ifade etmiştik, bu düşüncemizde kararlıyız" dedi.

Kılıçdaroğlu ise görüşme sonrası, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, ekonomiyi, dış politikayı her anlamda değerlendirdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.