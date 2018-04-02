CHP PM üyesinden Saadet Partisi ile ittifak açıklaması

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil, 'Genel seçim öncesi milletvekilleri belirlenirken 'Sera senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz' denirse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım' dedi.

İzmir’in Foça ilçesinde CHP tarafından ‘2019’a Giderken Gençliğin Rolü’ konulu panel düzenlendi.

Toplantıda konuşan CHP PM üyesi Sera Kadıgil, “Bu partide benim emeğim var. Bu partide bedel ödedim. Hakkımda açılmış 6 dava var. Durmadan bedava avukatlık yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bir vekillik beklemek hakkım gibi düşünüyorum" derken, "Ama şunu da biliyorum ki ‘Sera senin yerine Saadet Partisi’nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz’ derse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım. Çünkü ben mesleğimi yapamadığım için şimdi sizin önünüzdeyim. ‘Şu ya da bu olacağım’ diyerek yola çıkan biri değilim. Ulu Önder Atatürk’ün 1919 vizyonunun üzerine bir şeyler koymak için siyasetteyim” ifadelerini kullandı.