CHP PM üyesi: Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın 'milli bir görev ve milli politika olduğunu' söyledi.

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

"Emperyalizmin müdahalesine açık alan bırakmamak" için HDP'nin önünün açılması gerektiğini belirten Kılıçaslan, "Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır" ifadelerini kullandı.