CHP PM öncesi açıklama: Parlamenter sisteme geri dönüş...

CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanan PM öncesi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, geniş katılımlı PM'de hem 31 Mart, hem de yenilenen İstanbul seçimlerini ele alacaklarını söyledi.

Bu seçimlerin Türkiye açısından önemli sonuçları olduğunu belirten Gök, sistem tartışmalarının yaşandığı yönündeki bir soruya, "Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin bir yıl içerisinde nedenli ülkemize zararlar verdiği ortaya çıkmıştır. Çok ciddi bir şekilde kurumlarda ve kurallarda çöküşler başlamıştır. Başta Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının birleşmesi dahil olmak üzere, parlamentodan güvenoyu alamayan bir Bakanlar Kurulu, parlamentoya gelmeyen bakanlar ve bütçenin Meclis dışında hazırlanarak Meclis'e sunulması gibi tüm olumsuzluklar bir yılda çok çabuk etkisini göstermiştir. Bunlar defalarca, daha önce tarafımızca ifade edilmişti. Şimdi bu mahsurların AK Parti tarafından da görüldüğünü görüyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki herkes makul bir düşünce sistemi içerisinde parlamenter sistemin tekrar geri dönmesi açısından bir çalışmayı başlatacaktır. Türkiye'nin bence önümüzdeki süreçte en önemli gündemi budur" yanıtını verdi.