CHP parti programını değiştiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti programının güncellenmesi için talimat verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemin son bulduğu başkanlık sistemi nedeniyle pek çok bölümün tekrar ele alınması gerektiğini belirterek parti programının güncellenmesi için talimat verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, en son 2008 yılında “Çağdaş Türkiye İçin Değişim Programı” başlığıyla kabul edilen programın CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in koordinasyonunda “21. yüzyıl Türkiyesi’ne uygun” ve Cumhuriyetçi bir program” hedefiyle yeniden ele alınacağı belirtildi.

Programda "tek adam rejiminden çıkışın formülü ve yeni rejimin neden olduğu sorunlara ilişkin çözümlerin sıralanacağı" ifade edildi.

Program için Açıkel'in koordinasyonundaki çalışmanın başladığı öğrenildi.