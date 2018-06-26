CHP önünde oturma eylemi

Denizli Gençlik Kollarınca öğle saatlerinde başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen CHP'liler, saat 20.00'de parti genel merkezi önüne geldi.
Grup adına açıklama yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Imırgı, "parti önünde toplanan kişi sayısının önemli olmadığını, milyonları temsil ettiklerini" savundu.
"Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz" diyen Imırgı, "değişimin CHP'nin yönetim kadrolarından başlaması gerektiğini" söyledi.
Denizli'de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek Ankara'ya geldiğini anlatan Imırgı, "aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediklerini" belirtti.
"Genel Başkan Muharrem İnce" şeklinde slogan atan grup, oturma eylemine devam ediyor.