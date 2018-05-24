CHP milletvekili adayı istifa etti, istifasını geri çekti, tekrar istifa etti

CHP Trabzon Milletvekilliği adaylığından sırasını beğenmediği için istifa eden Ferda Kudunoğlu, istifasını önce geri çekti, sonra yeniden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 24 Haziran seçimleri için aday adayı olan Ferda Kudunoğlu, partisi tarafından 4. sıradan aday gösterilmiş, listedeki sıralamayı beğenmeyen Kudunoğlu, adaylıktan çekilmişti.

Partisinden de istifa eden Kudunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın kamuoyuna çok sevdiğim inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adaylığından çekiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. İstifa açıklamasının ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudunoğlu, adaylıktan çekilme ve partisinden istifa kararını geri çektiğini açıklamıştı.

Bu kez istifasının gerçekleştiğini açıklayan Kudunoğlu, “Bu yazımla bu konuya son noktayı koyuyorum. İstifam gerçekleşti” ifadelerini kullandı.