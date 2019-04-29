CHP: MHP'nin CHP'nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "MHP'nin başta büyükşehirler başta olmak üzere CHP'nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin komisyon kurduklarını hatırlatarak, taş ve sopa atanları tespit ettiklerini, 'öldürün, vurun' diyen insanları sesleriyle verdiklerini ifade etti. Özkoç, "Ciddi şekilde üzerine gideceğiz, devlet ciddiyeti içinde yasaların uygulanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çubuk'ta yaşanan vahim olay ile ilgili araştırma önergesi vereceklerini ifade eden Özkoç, ekonomi ile ilgili uyarılarını yapacaklarını söyledi.

'MHP İÇTEN İÇE SEVİNÇ İÇERİSİNDE'

İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamasında Özkoç, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin başta büyükşehirler başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum. CHP'li belediye başkanları göreve gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerine koyuyorlar. Bir ülke kendi adını büyükşehir belediyelerinden, kamu kurumlarından niye kaldırır" ifadelerini kullandı.