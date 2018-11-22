CHP Mansur Yavaş'ın alternatiflerini belirledi

CHP'nin Ankara'da sadece Mansur Yavaş ismi üzerinde değil, alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ortaya çıktı.

Yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdüren ve bu çerçevede 252 adayını belirleyen CHP'de Ankara adaylığı için çalışmalar sürüyor. Şevket Yaman'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Kılıçdaroğlu, Ankara adayını belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, kamuoyu araştırmalarını da başlattı. CHP'nin Ankara için yaptırmaya başladığı ankette seçmene Mansur Yavaş, Levent Gök, Haluk Koş, Murat Karayalçın ve Cengiz Topel Yıldırım isimlerini sorduğu ortaya çıktı. Ankara adayının belirlenmesinde anketten çıkacak sonuçların ve İyi Parti ile yürütülen müzakerelerin etkili olacağı belirtildi. İLGİLİ HABER İyi Parti'den CHP'ye çağrı