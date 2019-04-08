CHP listelerinden seçildiler, istifa ederek İyi Parti'ye döndüler

31 Mart seçimlerinde CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı olan ve seçilen İyi Partililer, istifa ederek partilerine dönmeye başladı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Millet İttifakı kapsamında İyi Parti'nden istifa ederek CHP Bilecik İl Genel Meclis üyeliğine ikinci sıradan aday gösterilen Mehmet Yılmaz ve yine ittifak kapsamında Bozüyük'te ikinci sıradan aday adayı gösterilen ve İl Genel Meclisi'ne seçilen Osman Çetin, CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye döndü.

Bugün yapılan Bilecik İl Genel Meclis Toplantısı öncesi Mehmet Yılmaz ve Osman Çetin, seçildikleri parti olan CHP'den istifa ederek tekrar eski partileri İyi Parti'ye geçtiler.

İkilinin geçmesi ile il genelinde İyi Parti'nin 2 olan İl Genel Meclis üyeliği 4'e çıkmış oldu.