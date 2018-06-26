CHP listelerinden Meclis'e giren SP'liler kim

Seçimlere Millet İttifakı içerisinde giren Saadet Partisi milletvekili adayları, partinin aldığı oyların düşük olması sebebiyle Meclis'e giremedi. Ancak CHP'nin milletvekilli listelerinden aday gösterilen beş Saadet Partisi adayının üçü TBMM'ye girdi.

Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi (SP) Türkiye genelinde yüzde 1,36 oy aldı. Oy oranının düşüklüğü sebebiyle SP listelerinden aday olan milletvekili adaylarından TBMM'ye girmeye hak kazanan olmadı. Saadet Partisi'ne verilen oylar ittifak sisteminden dolayı bir çok ilde Millet İttifakı'ndaki en büyük parti olan CHP'ye yaradı.

CHP, SP ve İYİ Parti'ye verilen oylar sayesinde Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta birer milletvekili çıkartmış bulundu. Aynı şekilde Elazığ'da SP'nin aldığı yüzde 3,4'lük oy ittifak sistemi sebebiyle yüzde 10,6 oy alan CHP'ye eklenmiş sayıldı. Böylece CHP 41 yıldır milletvekili çıkartamadığı Elazığ'dan da bir milletvekili çıkartmış oldu. Nihai sonuçta ise SP'ye gelen oyların eklenmesiyle CHP fazladan 12 milletvekili çıkarabilmiş oldu.

SAADET PARTİSİ SEÇİMLERDEN KARLI ÇIKTI

SP'nin hiçbir bölgeden aldığı oy kendi listesinden milletvekili çıkartmaya yetmemiş olsa da CHP listelerinden aday gösterilen beş SP'liden üçü meclise girdi. Meclise girenlerden Cihangir İslam ve Hüseyin Emre Bağçe İstanbul'dan, Abdülkadir Karaduman ise Konya'dan milletvekili oldu.

HAS PARTİ ÇIKIŞLI İSLAM MECLİSTE

Meclise giren üç SP'liden biri Cihangir İslam. AKP'nin önde gelen isimlerinden Numan Kurtulmuş'un AKP'ye katılmadan önce genel başkanlığını yaptığı Has Parti üyesi Cihangir İslam, daha sonradan Saadet Partisi'ne katılmıştı. Kafkas Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Cihangir İslam 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 numaralı KHK'yla kamu görevinden atılmıştı.

İslam, eski bakanlardan Ayşenur İslam'ın da "kayınbiraderi" olarak tanınıyor. Aynı zamanda "ilk başörtülü vekil" Merve Kavakçı'nın eşi olan AKP'li vekil Ravza Kavakçı'nın da eniştesi olduğu biliniyor. İslam, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doktorluğunu yapmıştı.

CHP listesinden meclise giren SP'li bir başka isim Hüseyin Emre Bağçe ise 2011'den beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesiydi. Bağce de Cihangir İslam gibi Has Parti'nin kapanmasıyla beraber SP'ye geçen isimlerden biri.

'MESCİD-İ AKSA'NIN EZANINI CHP SUSTURAMAYINCA...'

CHP listesinden meclise giren SP'li bir diğer isim de Abdulkadir Karaduman. Konya'dan milletvekilli seçilen Karaduman'ın CHP'den adaylığı açıklandıktan sonra geçmişte Twitter'da yaptığı paylaşımlar gündeme taşınmıştı.

Karaduman daha önce Twitter'dan CHP'ye yönelik yaptığı paylaşımlardan birinde "MİLLİ GÖRÜŞ; Osmanlıcaya Karşı Çıkan, Hanedanı Sürgün Eden CHP'ye rağmen Kıbrıs'ı Fethetmiştir.. Ya Siz Evlad-ı Osmanlı (!),siz ne yaptınız" yazmıştı (*). Karaduman Twitter'da yaptığı bir başka paylaşımında ise, "Mescid-i Aksa'nın ezanını chp susturamayınca, akp'nin de sesini yükselteceği bir dini kalmıyor." demişti (*).

* (noktalama ve yazım yanlışları Karaduman'a aittir)