CHP lideri palet fabrikası için yurtdışında bir patrondan söz aldığını açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmaması için bir ay içinde 50 milyon dolar bulacağını açıklamasının ardından yurtdışından ‘ciddi bir servet sahibi'nin kendisini arayarak bu parayı 24 saat içinde vereceğini söylediğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını Katar'a vermekten vazgeç, 1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım, dedim. Şimdi süreyi kısaltıyorum. Çünkü yurtdışında ciddi bir servet sahibi olan birisi telefon etti. Dedi ki 'neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm'" dedi.

Eskişehir’de Han ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde bulunan vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu fabrikaların satılmasını “bir yere kadar” anladığını söylediği konuşmasında “Allah aşkına bu devletin, ordunun silah fabrikası satılır mı? Silah fabrikası” dedi. Sakarya’daki tank palet fabrikasının Katar ordusuna satıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

”Tank palet fabrikasını neden götürüp başka bir orduya satıyorsun. ’50 milyon dolar para bulamadık onun için’ diyor. Söyledim miting meydanlarında. Tank palet fabrikasını Katar’a vermekten vazgeç, 1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım, dedim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum ama süreyi kısaltıyorum. Çünkü geçen yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan, orada iş dünyasının önemli isimlerinden olan, fabrikası, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki ‘neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm’ dedi. Ben ülkemi seviyorum, ben bu ülkede yetiştim, bu ülkenin topraklarında yetiştim. Bu ülkenin havasını teneffüs ettim, suyunu içtim. 50 milyon doları ben veriyorum. Katar’a o fabrikayı vermesinler’. Şimdi söylüyoruz, vazgeçin diyoruz ama vazgeçmiyorlar. Neden vazgeçmiyorlar?, Neden satıyorlar? Hangi gerekçe ile satıyorlar?"