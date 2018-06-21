CHP kulisi: Anadolu Ajansı oy sayımı bitmeden Erdoğan'ın zaferini ilan edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlerde 30 bin kadar sandıkta sorun saptadıklarını, bununla ilgili partinin çalıştığını bildirdi. CHP mahfillerinde de şunlar konuşuluyor: Anadolu Ajansı, henüz oylar sayılırken erken bir saatte Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını ilan edecek. Ardından da buna uygun olarak Erdoğan oy sayımı sürerken balkon konuşması yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde 30 bin kadar sandıkta sorun saptadıklarını, bununla ilgili partinin çalıştığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Yeter ki sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Oylarınızı çaldırmayacağız. Güvenle sandığa gitmeleri çok önemli; kendi geleceklerini belirleyecekler" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Kadri Gürsel, Ordu'ya giderken Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun Gürsel'e anlattıklarından satır başları şöyle:

Seçim güvenliğini sağlama konusunda çok büyük aşamalar kaydettik. Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, seçim güvenliği konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ve Cumhur İttifakı dışında kalan siyasi partilerle koordinasyonu yürütüyor. Çok sayıda toplantı yapıldı. Sağlıklı ve güçlü bir işbirliğimiz var. Gönüllü vatandaşlarla koordinasyonu da Parti Meclisi Üyemiz Mehmet Ali Çelebi sağlıyor. 30 bin sandıkta sorun saptadık ve bu sandıklarla ilgileniyoruz. Özellikle de Şanlıurfa’daki sandıklarda sorun var. Milletvekillerimizi de görevlendirdik, özel önlem ve güvenlik alıyoruz. CHP Genel Merkezi bünyesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Merkezi kurduk.

Yeter ki sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Oylarınızı çaldırmayacağız. Güvenle sandığa gitmeleri çok önemli; kendi geleceklerini belirleyecekler. Sandık görevlileri ve müşahitler sandıkları terk etmemeli, seçmen de bölgelerinde oy kullandıkları sandıklara sahip çıkmalı

'AA, OYLAR SAYILIRKEN ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI İLAN EDECEK'

Kadri Gürsel yazısının devamında şunları kaydetti:

"Öte yandan CHP mahfilinden aldığım bilgiye göre partinin karşı önlem almak için üzerinde en çok durduğu senaryo Anadolu Ajansı’yla ilgili. Buna göre Anadolu Ajansı, henüz oylar sayılırken erken bir saatte Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını ilan edecek… Ardından da, buna uygun olarak Erdoğan oy sayımı sürerken balkon konuşması yapacak. Bu sayede iktidarın dikkatleri Meclis oylarının sayımından kaçırması mümkün olacak. Müşahitler ve sandık görevlileri terk ederse hile ve yolsuzluk için uygun ortam doğacak."