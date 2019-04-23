CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı Meclis gündemine taşıdı: Önceden organize edildi

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırıya ilişkin Meclis araştırma önergesi verdi.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Verilen Meclis araştırma önergesinde, "Bu linç girişiminin, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü gibi diğer mülki ve idari erkânın hazır bulunduğu üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir cenaze töreninde meydana gelmiş olması, saldırının belli bir odak tarafından önceden organize edildiği ve kolaylaştırıldığı şüphesini güçlendirmektedir" ifadeleri yer aldı.